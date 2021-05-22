В Насиминском районе столицы выявлен развлекательный клуб, не соблюдавший правила особого карантинного режима.

Cотрудники полиции приняли соответствующие меры в соответствии с законодательством в отношении владельца объекта, обслуживающего персонала и других лиц, нарушивших правила санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

В отношении более 100 лиц составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов), применена мера административного взыскания, пишет АПА.

В отношении руководства субъекта предпринимательства продолжаются соответствующие расследования. В зависимости от результата собранные материалы будут направлены в суд для дачи правовой оценки.

Minval.az