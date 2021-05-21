Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Таира Теймур оглу Салахова.
(Обновляется).
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Таира Теймур оглу Салахова.
(Обновляется).
Дата: 2021/05/21 19:14
Раздел: Life-style, Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
45
Народный художник будет похоронен на первой Аллее почетного захоронения
Народный художник СССР Таир Салахов умер в Германии
Певица Самира Эфенди, представляющая Азербайджан на конкурсе »Евровидение», выступит в финале под 21-м номером.
20 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошел второй полуфинал песенного конкурса »Евровидение 2021», по итогам которого определились все
Актриса до сих пор испытывает слабость и быстро устает после болезни
В голландском Роттердаме проходит второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение»
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Сабира Худу оглу Рустамханлы орденом «Шохрат».
Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов планирует вместе со своими российскими коллегами выступить в Шуше и других освобожденных
Самира Эфенди успешно выступила в первом полуфинале конкурса