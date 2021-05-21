В рамках административных границ культурной столицы Азербайджана — города Шуша будет создан Государственный Заповедник город Шуша.

Это нашло отражение в законопроекте «О культурной столице столицы Азербайджана — городе Шуша».

Государственный заповедник город Шуша будет управляться органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Орган (учреждение), определяемый соответствующим органом исполнительной власти, определит границы зоны охраны на территориях, прилегающих к административным границам города Шуша и имеющих с ним природно-ландшафтную, социальную, историческую, культурную или хозяйственную связь или имеющих значение для охраны, защиты или развития Государственного заповедника город Шуша.

Minval.az