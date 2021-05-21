В Азербайджане выявлено еще 406 случаев заражения коронавирусом, 769 человек вылечились, 11 человек скончались.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 331883 факта заражения коронавирусной инфекцией, 319271 человек вылечился, 4839 скончались, число активных больных — 7773.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 10 009 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период 3 435 192 теста.

Minval.az