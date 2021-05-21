Строения, квартиры, памятные места, документы и предметы, связанные с жизнью героев Отечественной войны будут считаться историческими памятниками.

Соответствующее изменение, предложенное в закон «Об охране историко-культурных памятников», было обсуждено на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно предложенному изменению, строения, квартиры, памятные места, документы и предметы, связанные с жизнью героев Отечественной войны, Национальных героев Азербайджанской Республики и Героев Советского Союза будут считаться историческими памятниками.

Законопроект был представлен на голосование и принят в первом чтении.

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