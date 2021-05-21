В национальных парках Азербайджана увеличено число туристических маршрутов, сказал начальник Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Фирудин Алиев.

По его словам, это сделано для привлечения местных и зарубежных туристов.

«23 Мая — Международный день биологического разнообразия. Люди посещали национальные парки как до, так и во время пандемии. На сегодня проведены работы по совершенствованию инфраструктуры туристических маршрутов. Наша цель — показать местным и иностранным туристам природу Азербайджана, улучшить условия для ознакомления с ней», — сказал Алиев.

Он также сообщил, что с 22 мая в национальных парках будут проводиться некоторые мероприятия.

«Приглашаем местных и зарубежных туристов в национальные парки, где внедрены новшества. Изменения связаны как с инфраструктурой, так и с турами. Туристы могут ознакомиться с новшествами в национальных парках», — цитироует Алиева Trend.

Minval.az