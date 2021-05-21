22 мая в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, будет дуть южный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 15-19, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 17-19, днем 29-31 градус тепла. Атмосферное давление понизится с 758 до 754 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-70%, днем 40-45%.

22 мая в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны грозы, временами дожди, утром местами туман. Будет дуть восточный ветер, местами он усилится. Температура воздуха составит ночью 15-20, днем 31-36, в горах ночью 10-15, днем 21-26 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 22 мая на Абшеронском полуострове ожидается стабильная погода, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az