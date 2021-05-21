В ряд судов Азербайджана назначены новые судьи, сообщает Trend.

Этот вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

На заседании обсуждались представления о назначении судей в Верховный суд Азербайджана, Верховный суд НАР, Бакинский, Сумгайытский и Ширванский апелляционные суды, а также о назначении и освобождении с должности судей Гянджинского и Шекинского апелляционных судов.

Кроме того, Милли Меджлис утвердил кандидатуры на должности судей Верховного суда.

Депутаты обсудили на заседании документ «О назначении судей Верховного суда», в соответствии с которым на должности судей Верховного суда выдвигаются кандидатуры Дадашева Ильгара Агабабаш оглу, Ахмедова Ахмеда Аббас оглу, Алиева Алескера Алиаббас оглу, Керимова Фархада Абдулкерим оглу, Мовсумова Назима Расим оглу, Нагиева Имана Магомед оглу, Раджабова Илькина Абульфаз оглу и Керимова Саяда Али оглу.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.

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