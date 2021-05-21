«После выдающейся победы в Карабахской войне предпринимаются шаги по осуществлению ряда важных инфраструктурных проектов», сазал в ходе сегодняшнего заседании Милли Меджлиса депутат Фазиль Мустафа.

Он отметил, что главное – предпринимать шаги по изменению инфраструктуры:

«Нужно начинать это сейчас. Надо объединить ряд районов. Это нужно сделать не только в Карабахе, но и в других районах. Это нужно начать с Баку. Надо сократить число чиновников, расширить полномочия муниципалитетов в районах», цитирует его слова АПА.

Minval.az