На освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе в ходе проводимого мониторинга обнаружены ранее незарегистрированные 113 исторических, архитектурных и археологических объектов, заявил министр культуры Анар Керимов, передает Интерфакс-Азербайджан.

«В настоящее время на освобожденных территориях проведен мониторинг 313 историко-культурных памятников, прошедших государственную регистрацию. Кроме того, обнаружено ранее незарегистрированных 113 исторических, архитектурных и археологических объектов», — сказал Керимов в интервью официальной «Халг газети».

Министр отметил, что основная часть историко-культурных памятников в Карабахе полностью уничтожена в период оккупации региона со стороны Армении.

Керимов также сообщил, что на освобожденных территориях проведен мониторинг 846 культурных учреждений. Из них 451 библиотека, 342 домов культуры и клубов, 20 музеев, 25 детских музыкальных школ, 1 кинотеатр, 2 театра, 2 галереи и 3 киноклуба.

Мониторинг проводится на территории города Шуша, Джабраила, Кельбаджар, Физули, Зангилана, Ходжавенда, Губадлы, Агдама.

«Мониторинг продолжается и после того как этот процесс будет завершен, общественности страны и мира будет представлена полная картина ущерба, нанесенного нашей культуре во время армянской оккупации», — сказал Керимов.

Minval.az