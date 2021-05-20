Освобожденный от оккупации поселок Суговушан снабжается электроэнергией.

Как говорится в сообщении пресс-службы ОАО «Азеришыг», завершены работы, проводившиеся на территории Суговушана в рамках проекта «Азеришыг в Карабахе».

В освобожденный от оккупации поселок Суговушан проведена новая линия электропередачи мощностью 35 кВ из Тертерской подстанции мощностью 110/35/6 кВ.

Во внутренней сети поселка Суговушан восстановлены воздушные линии электропередачи мощностью 0.4 кВ, проведены новые SİP-кабели. Поселок обеспечен электроэнергией.

Minval.az