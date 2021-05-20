Лейла Алиева посетила Детскую онкологическую клинику при Национальном центре онкологии.

Об этом она написала в соцсети «Инстаграм», опубликовав соответствующие фотографии.

 

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Публикация от Official page of Leyla Aliyeva (@leyla999)

Minval.az