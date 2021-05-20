Сегодня, вероятно, для Армении последний шанс осуществить свою мечту о действительно независимой стране.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе дискуссий на тему «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества», проведенных в видеоформате Международным центром Низами Гянджеви.

«У Армении есть претензии ко всем. Они, кажется, считают, что весь мир должен думать только о том, как им помочь, но если они считают себя независимым государством, то должны позаботиться о себе. Сегодня, вероятно, для них последний шанс осуществить свою мечту о независимости, действительно независимой стране», — сказал глава государства (цитата по Trend).

Minval.az