Генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подписали меморандум о взаимопонимании между институтами развития торговли.

Документ подписан в четверг в Москве по итогам переговоров премьер-министров Азербайджана и РФ, информирует «Интерфакс».

В рамках данного Меморандума стороны будут оказывать содействие в обмене информацией по стандартам, проведению испытаний, об инспекциях, регистрациях, аудите и сертификации экспортируемой продукции и материалов, а также для продвижения экспорта российской пищевой, сельскохозяйственной, медицинской и косметической продукции, удобрений, продукции из древесины и машиностроительного оборудования.

Кроме того, документ позволит создать условия для повышения качества и конкурентоспособности российских товаров, работ и услуг в государствах Каспийского региона, а также внедрению на экспортном производстве передовых технологий.

«Экономические отношения между Россией и Азербайджаном развиваются динамично, но мы видим необходимость активизировать двустороннее сотрудничество на полную мощность. С 2015 года группа РЭЦ оказала финансовую поддержку российско-азербайджанским внешнеэкономическим проектам на общую сумму порядка $2 млрд. Мы со своей стороны можем отметить поступательный характер стратегического партнерства между бизнесом двух стран и хорошие перспективы его дальнейшего развития», — подчеркнула Никишина.

Minval.az