Приятные новости с утра пораньше вскружили головы многим гражданам страны. Так, глава департамента по профилактике и контролю заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева на телеканале AzTV заявила, что в ближайшие дни будут объявлены решения, непосредственно связанные с использованием масок на открытом воздухе и использования общественного транспорта, обсуждается проведение церемоний в домах торжеств и других общественных мероприятий, для которых разрабатываются определенные правила. Кроме того, некоторые пандемические больницы в последнее время закрываются из-за сокращения числа пациентов.

Как видите, TƏBİB анонсировал скорую отмену ношения масок на открытом воздухе, возможное открытие метро и прочие преференции, которые вот уже почти 2 года напрочь вычеркнуты из обычной жизни.

Но тем не менее, пока еще не ясно – будут ли открыты кинотеатры и прочие объекты культурного значения, будут ли открыты молы, смогут ли граждане и гости столицы посещать выставки и концерты? TƏBİB наверняка работает над решением и этих вопросов, так как в свете летнего сезона и наплыва иностранных туристов на запланированные спортивные мероприятия должны быть только положительные результаты. Одно дело на машинки гоночные посмотреть с балконов, и совсем другое – пройтись по городу в самый прекрасный момент летнего сезона, зайти в кафе, в кино, пройтись по молам, а вечером на концерт или на фестиваль. Именно так выглядит культурный отдых в чужой стране. А иначе, какой смысл приезжать в гостеприимный Азербайджан, если привычные радости жизни будут под запретом? К примеру, шоу «Жара» было перенесено из Баку, и нам неизвестны судьбы Габалинского музыкального фестиваля, фестиваля классической музыки им. Мстислава Ростроповича, фестиваля «Джазовая осень», международного театрального фестиваля М.А.Р, с огромным успехом прошедшего в Баку в 2019 году.

Да и мы, жители страны, порядком устали от наевшей оскомину пандемии, хочется оторваться по полной, ведь иначе лето в Баку – не лето, что мы все и почувствовали в прошлом году, когда в самый пик жары выходили в масках на три положенных часа, а во время строгого локдауна вообще сидели дома.

И, наконец, последний вопрос: если будет принято решение, связанное с использованием общественного транспорта, вероятнее всего, наконец-то будет открыто метро. Этого момента мы тоже с нетерпением ждем, так как сразу два зайца будут убиты одним выстрелом (хоть пословица говорит о невозможности этого действия) разгруженность дорог и сохранность финансов на дорожные расходы, так как знаменитые «манатные такси» уже давно никого за манат не везут. И, соответственно, тратить по 4-6 манатов в день не устраивает никого, так как живем мы не в Дубае, и зарплаты у пользующихся общественным транспортом граждан далеко не дубайские. Конечно же, альтернатива в виде автобусов имеется, но только не в часы пик, когда и автобусы, и остановки нашпигованы пассажирами до максимального предела.

А если нагрянут туристы, то цены на «манатные такси» при закрытом метрополитене вырастут еще больше и уже ничем не будут отличатся от расценок, установленных перевозчиками Uber или Bolt.

Как бы то ни было, мы с нетерпением ждем приятных известий от TƏBİB. И искренне надеемся, что они нас не разочаруют.

Яна Мадатова

Minval.az