В текущем году, как и в предыдущем, пляжи в Азербайджане будут функционировать в рамках определенных правил, сказала в эфире Real TV завотделом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

«В прошлом году в связи с пляжами были разработаны санитарные правила. На основе этих правил соответствующие структуры могут принять решение и применительно к текущему году», — сказала она.

Гараева отметила, что данные правила регулируются не TƏBİB, и структура лишь дает им оценку.

Minval.az