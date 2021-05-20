21 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-19 градусов тепла, днем — 25-30 градусов тепла, в Баку ночью — 17-19 градусов тепла, днем — 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 762 мм до 758 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем — 40-45%.

21 мая в регионах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Утром местами будет туман, будет слабый восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 15-20 градусов тепла, днем ​​31-36 градусов тепла, в горах ночью 11-16 градусов тепла, днем ​​20-25 градусов тепла.

Minval.az