Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева в очередной раз посетила лиц, задержанных в ходе предотвращения преступлений, совершенных Арменией против жизни и здоровья гражданских лиц и военнослужащих Азербайджана, и переданных следствию по обвинению в совершении террористических преступлений на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в Аппарате омбудсмена, во время визита С.Алиева провела встречу с этими лицами один на один, поинтересовалась обеспечением их прав. Задержанные выразили удовлетворение условиями содержания, питанием и медицинским обслуживанием, обращением с ними.

Омбудсмен в индивидуальном порядке заслушала обращения этих лиц, были разъяснены их права путем представления законодательных актов на их родном языке.

На основании результатов расследования, проведенного в рамках мероприятия, омбудсмен подготовила и направила отчет в международные правозащитные организации.

Minval.az