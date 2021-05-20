В Мингячевире совершено убийство.

На улице Айдына Мамедова произошла драка между тремя мужчинами.

Сообщается, что неизвестный подошел к Эльдару Аббасову и его племяннику на улице и попросил у них сигареты. Они дали этому человеку одну сигарету. Но он потребовал целую пачку сигарет. В результате между ними произошла ссора.

В результате были избиты Ризван Мамедов (1960 г.р.) и его дядя Эльдар Аббасов (1955 г.р.). Пострадавшие были доставлены в больницу, но несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Эльдара Аббасова не удалось. От полученных травм он скончался в больнице.

Установлено, что убийство совершил житель Шекинского района Рашад Саламов.

Minval.az