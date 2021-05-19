Диетолог Ирина Писарева дала советы по питанию в жаркую погоду. Она поддержала рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым отказ от копчёностей и увеличение потребления воды позволят избежать перегрева.

«Что касается увеличения нормы потребления, здесь всё индивидуально. Если обычно вы выпиваете в день литр воды, то повысьте это количество на 0,5 литра», — приводит ФАН слова эксперта.

Как отметила Писарева, летом рекомендуется употреблять больше овощей. Белок, по её мнению, тоже лучше выбирать лёгкий — курицу, индейку.

«Главное, чтобы не было аллергии», — добавила Писарева.

Minval.az