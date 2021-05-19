В январе-апреле этого года в Азербайджане было добыто 11 559,2 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как говорится в сообщении Госкомстата, из этого объема 11 537,8 тыс. тонн пришлось на товарную сырую нефть.

Добыча нефти за отчетный период сократилась на 7,2% (товарной на 6,9%).

За четыре месяца этого года в стране добыто 13 766,3 млн кубометров природного газа. Из этого объема на товарный газ пришлось 10 290,9 млн кубометров.

В январе-апреле этого года добыча природного газа в годовом выражении выросла на 2,7%, а товарного — на 9,3%.

Minval.az