Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с делегацией независимого американского аналитического центра Caspian Policy Center.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Касаясь вопросов энергетики, глава МИД Азербайджана рассказал о масштабных проектах в этой сфере и их вкладе в развитие региона. С удовлетворением была отмечена неизменная поддержка Соединенными Штатами энергетических проектов, инициированных и реализуемых с участием Азербайджана.

Затем министр ответил на вопросы делегации. Стороны обменялись мнениями по двусторонним отношениям, а также по вопросам региональной безопасности.

Minval.az