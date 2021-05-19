Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с делегацией независимого американского аналитического центра Caspian Policy Center.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.
Касаясь вопросов энергетики, глава МИД Азербайджана рассказал о масштабных проектах в этой сфере и их вкладе в развитие региона. С удовлетворением была отмечена неизменная поддержка Соединенными Штатами энергетических проектов, инициированных и реализуемых с участием Азербайджана.
Затем министр ответил на вопросы делегации. Стороны обменялись мнениями по двусторонним отношениям, а также по вопросам региональной безопасности.