В январе текущего года в Азербайджане по магистральным газопроводам было транспортировано 12 387,4 млн. кубометров газа, что в годовом сравнении на 10,8% больше.

Как сообщили в Госкомстате, 48,1% транспортировки газа осуществлялось по Южно-Кавказскому трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум, было транспортировано 5 963,4 млн. кубометров газа (по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 50,25% больше).

Первый экспортный газ был закачан в газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум в марте 2007 года. Трубопровод имеет 4 станции по передаче газа, одна — в Азербайджане и три — в Грузии.

Газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум построен для транспортировки в Грузию и Турцию газа с месторождения «Шахдениз», расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря. Длина трубопровода — 980 км, диаметр — 42 дюйма.

Minval.az