В Азербайджане около 809 тыс. человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает республиканский Оперштаб.

«По данным на 19 мая как минимум одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 1 млн 54,414 тыс. человек. При этом, две дозы вакцины получили 808,878 тыс. человек. Общее число сделанных вакцин составляет 1 млн 863,292 тыс. единиц», — сообщает оперштаб.

Население Азербайджана на 1 апреля 2021 года составляет 10,13 млн человек. Таким образом, полностью вакцинировано 7,98% населения.

Вакцинация в Азербайджане началась с 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022гг.

В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca и «Sputnik V».

Minval.az