«В связи с тем, что послевоенный и послеоперационный периоды проходили тяжело, участники войны находились в более тяжелом состоянии», подчеркнул в своем выступлении на тему «Реабилитация участников 44-дневной Отечественной войны» генеральный директор Курортно-санаторного реабилитационного центра Министерства здравоохранения Мюрсал Мюрсалов.

Он отметил, что раньше они работали с больными, находившимися в более тяжелом состоянии: «Сейчас у них психологическое состояние стабилизировалось, боли уменьшились, но они по-прежнему обращаются к нам, так как нуждаются в реабилитации. В настоящее время участники войны проходят курс лечения в основном в связи с травмами конечностей, черепно-мозговыми травмами. Есть и те, у кого проблемы с психологическим состоянием».

Minval.az