В Управлении мусульман Кавказа состоялась встреча с журналистами из Франции.

Как сообщили в пресс-службе УМК, во время встречи с делегацией, в которую вошли Жан-Мишель Люсьен Бран, Карим Ахмед Ифрак и Сарра Дурман, председатель УМК шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде рассказал французским журналистам о высоком уровне отношений «государство-религия» в Азербайджане и сотрудничестве религиозных конфессий. А.Пашазаде обратил внимание на особое значение этого единства и солидарности в достижении победы в 44-дневной Отечественной войне.

Отвечая на вопрос французских журналистов о искажении армянской стороной сути событий в период Отечественной войны, полной клеветы пропаганде, обвинений, председатель УМК отметил, что это абсолютно неправильный подход, и что в период справедливой борьбы Азербайджана за освобождение своих территорий, признанных мировым сообществом, необходимо добиться христианского милосердия, не злоупотреблять религиозными чувствами.

А.Пашазаде довел до внимания, что Армения выдвигает Азербайджану ложные обвинения с целью сокрытия политики геноцида против культурных памятников, проводит очернительную кампанию, заявляя, что армянским религиозным памятникам наносится ущерб.

Он отметил, что за время пребывания в Баку убедились, что в стране представители различных религий свободно совершают богослужение, люди живут счастливо и благополучно. Сказав о своем намерении взять интервью у руководителей религиозных конфессий в Азербайджане, французский журналист Карим Ахмед Ифрак сказал, что хотел бы видеть такую же межрелигиозную атмосферу и в своей стране.

Французские журналисты, отметив целесообразность организации после пандемии во Франции международных форумов с целью пропаганды и продвижения мультикультурных ценностей Азербайджана, попросили председателя УМК проявить инициативу в этом направлении. Они отметили, что такой форум по межрелигиозному диалогу необходим для французского общества. А.Пашазаде сказал, что с 2017 года при УМК функционирует Бакинский международный центр межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества , и ранее авторитетные международные конференции организовывались в Азербайджане, а также в европейских государствах — Германии, Испании, Австрии.

Председатель УМК отметил, что в ближайшее время будет рассмотрена возможность проведения таких мероприятий во Франции.

Minval.az