Медицинские справки в связи с COVID-19, предоставленные в аэропорту Гянджи 96 пассажирами рейса Гянджа — Санкт-Петербург, оказались поддельными.

На представленных пассажирами медицинских справках было написано, что они были выданы клиниками Leyla Medical Center (бывшая клиника «Лейлы Шихлинской“) и Oksigen, передает Репорт.

По факту в правоохранительных органах начато серьезное разбирательство.

В ответ на запрос Report пресс-секретарь Leyla Medical Center Айтадж Керимли сообщила, что медучреждения не могут кому-то выдать поддельные справки:

«Для устранения такого рода ситуаций почти 4 месяца на медсправках размещаются QR-коды. В аэропорту достаточно проверить QR-коды, чтобы проверить подлинность или поддельность этих медицинских справок. Обычно имеют место факты, когда лица, не входящие в нашу клиентскую базу, с помощью различных программ подделывает результаты и готовят себе медсправку. Безусловно, мы не несем никакой ответственности за это».

В клинике Oksigen вопрос не прокомментировали.

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