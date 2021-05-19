Азербайджан освободил и вернул всех армян со статусом военнопленного, сказала глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя утверждения в связи с «военнопленными».

Л.Абдуллаева сказала, что регулярно дается ответ на ложные и клеветнические заявления Армении, обвиняющей Азербайджан в удерживании армянских «военнопленных».

В настоящее время в Азербайджане содержатся под арестом армянские диверсанты, которые спустя несколько недель после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, предусматривающего прекращение всех военных действий, незаконно были отправлены на территорию Азербайджана. Согласно данным и доказательствам, собранным Азербайджаном, после окончания боевых действий в последние 10 дней ноября из Ширакского района Армении на территорию Азербайджана был отправлен отряд численностью более 60 человек. В период с конца ноября по декабрь 2020 года этот отряд совершил террористические акты в отношении гражданских лиц и военнослужащих Азербайджана, убив 4 азербайджанских военнослужащих и тяжело ранив одного мирного жителя, который был сотрудником компании мобильной связи и выполнял свою работу по восстановлению линий связи в регионе, разрушенном в годы армянской оккупации.

В Азербайджане эти лица находятся под арестом на законных основаниях, как в соответствии с международным, так и внутренним правом, их судят в соответствии с законодательством Азербайджана за совершенные убийства, диверсии и другие преступления. В соответствии с законами, в настоящее время Азербайджан проводит детальное расследование в отношении всех лиц, задержанных после 44-дневной Отечественной войны, оценивая имеющиеся против них доказательства. 4 мая 2021 года наша страна предприняла гуманитарный шаг — вернула Армении 3 задержанных без предъявления обвинений.

Minval.az