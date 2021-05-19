19 мая премьер-министр Али Асадов отправится с официальным визитом в Россию.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, 20 мая премьер-министр и делегация проведут встречи с председателем правительства России В.Мишустиным и членами правительства.

Minval.az