Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к водителям.

Как сообщили в Управлении, в связи с приближением летнего сезона граждане едут на отдых из столицы в районы. По этой причине наблюдается увеличение потока транспорта как из столицы в регионы, так и в обратном направлении.

«В ходе анализа дорожно-транспортных происшествий, произошедших в последнее время на автомобильных дорогах, было установлено, что во многих случаях водители, не соблюдая режим сна и отдыха в течение дня, управляют транспортными средствами уставшими, что приводит к авариям с тяжелыми последствиями. Главное управление Государственной дорожной полиции призывает водителей не садиться за руль в сонном, уставшем состоянии, совершать остановки на короткое время после каждых 2-3 часов непрерывного движения, а также строго соблюдать скоростной режим на дорогах.

Нельзя забывать, что длительное, непрерывное управление транспортным средством без соблюдения режима отдыха представляет потенциальную опасность как для самих водителей, так и для находящихся пассажиров и других участников движения», — подчеркивается в обращении.

Minval.az