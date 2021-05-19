На 24 мая предусмотрена выплата всех пособий, стипендий и компенсаций.
Об этом сообщили в департаменте по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты.
На 24 мая предусмотрена выплата всех пособий, стипендий и компенсаций.
Об этом сообщили в департаменте по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты.
Дата: 2021/05/19 9:38
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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