Правила организации групп продленного дня в государственных общеобразовательных учебных заведениях утверждены коллегией министерства образования АР, говорится в сообщении ведомства.

Продленки могут быть организованы только в тех школах, материальная база которых позволяет сделать это. Они предназначены для учащихся I-IV классов.

При этом родители и законные представители детей должны предоставить в учебное заведение письменное разрешение, на основе которого дети смогут оставаться в школе после основных уроков и посещать дополнительные занятия.

Для того, чтобы отписать ребенка с дополнительных занятий, также придется написать заявление на имя руководства школы.

Группы продленного дня комплектуются в начале учебного года, они бесплатные. В каждую из них можно записать не более 25 человек. Это могут быть дети как одного, так и параллельных классов — желательно одного возраста, поясняется в документе.

Дополнительные занятия продлятся с 15 сентября до 14 июня. Общая недельная нагрузка не должна превышать 30 часов в неделю. В том числе предусмотрены прогулки на открытом воздухе.

Группы будут действовать в рамках пятидневной рабочей недели. Директора школ будут отвечать за создание необходимых условий для детей, а также обеспечивать их безопасность.

Minval.az