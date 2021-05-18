Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко ответил на актуальные вопросы в студии Sputnik. Ключевой темой разговора стала ситуация на границе Азербайджана и Армении.

После того, как Азербайджан по итогам второй Карабахской войны восстановил свою территориальную целостность, одним из важных вопросов, в том числе, предусмотренных трехсторонним заявлением по Карабаху, является демаркация границ, подчеркнул аналитик. За основу, по его словам, берутся топографические карты Генштаба ВС СССР, где достаточно четко обозначена линия административных границ Азербайджанской ССР и Армянской ССР.

Ситуация на границе Азербайджана и Армении

Комментируя шум, который сопровождает процесс демаркации, эксперт отметил, что это излишняя политизация, связанная, в первую очередь, с тем, что Армения стоит на пороге внеочередных парламентских выборов.

Обращение же Пашиняна в ОДКБ по ситуации на госгранице Коротченко считает неоправданным. Для такого обращения нужен международно признанный факт вооруженной агрессии, в данном же случае речь не идет даже о пограничном инциденте — это исключительно вопрос демаркации, пояснил он.

«Учитывая грядущие выборы в Армении, обращение в ОДКБ — чисто политическое решение Пашиняна, чтобы с одной стороны продемонстрировать, что он стоит на страже армянских рубежей, а с другой — выбить козыри из рук своих политических противников, которые его атакуют», — пояснил он.

Армянская сторона, в силу вышеперечисленного, а также итогов второй Карабахской войны, слишком обостренно реагирует на происходящее, подчеркнул Коротченко. Ереван, по его словам, пытается привлечь внешних игроков, к примеру, Францию, чья позиция в данном случае деструктивна и предвзята.

Южный Кавказ – зона российских интересов

По словам аналитика, российская сторона с озабоченностью наблюдает за тем, как в эту ситуацию пытаются вмешаться США.

«На мой взгляд, американцам стоит проявлять умеренность в оценках и позициях. Все-таки мы понимаем, что Южный Кавказ – зона, прежде всего, российских интересов. И в интересах России, чтобы демаркация границ Азербайджана и Армении прошла максимально спокойно», — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что демаркация границ – это только один из пунктов трехстороннего заявления по Карабаху. Впереди — реализация транспортных коридоров, которые должны быть разблокированы.

«Лачинский коридор сейчас действует. Должен быть еще открыт коридор, который свяжет Нахчыван с основной частью Азербайджана. За ним контроль будет осуществлять погранслужба ФСБ», — пояснил он.

Коротченко считает, что на предстоящем заседании СМИД ОДКБ ситуацию на границе Азербайджана и Армении вынесут на обсуждение и организация будет нацелена на то, чтобы она решалась в политическом поле. Тем более, что Москва активно участвует в этом процессе. Российские миротворцы и их командующий Рустам Мурадов максимально стараются, чтобы те или иные проблемы, которые в рабочем порядке возникают между азербайджанской и армянской сторонами, решались без политизации. Не всегда это получается сделать быстро, но Россия во всех этих процессах активно участвует и содействует их разрешению, отметил эксперт.

Азербайджан не покушается на территорию Армении

Коротченко убежден – от процесса демаркации не уйти. Азербайджану и Армения нужно четко зафиксировать границы, нравится это Еревану или нет. И в интересах самой Армении как можно быстрее определить линию государственной границы – тогда будет меньше поводов для спекуляций и волнений.

«Что же до учений, которые проводит Азербайджан, и которые вызывают беспокойство у Армении, то тут можно сказать одно – Азербайджан выиграл войну. Начинать вооруженную активность против Армении ему незачем», — подчеркнул он.

Официальный Баку не раз заявлял, что Азербайджан не покушается на территориальную целостность Армении и не планирует делает это в будущем. Кроме того, Армения – член ОДКБ, и любой факт вооруженной агрессии – это повод для армянской стороны обратиться за помощью к организации, пояснил эксперт.

Что до возможного появления российской базы в Сюнике, то это, по мнению Коротченко, вопрос российско-армянских отношений и политического решения Кремля. Если будет принято такое решение, оно будет соответствующим образом оформлено, отметил он.

В ходе интервью была затронута также тема российско-белорусских отношений. В частности, рассуждая о противостоянии, которое Россия и Беларусь могут оказать блоку НАТО, Коротченко отметил, что одним из элементов стабилизации ситуации и нейтрализации угроз, могло бы стать открытие российской базы ВКС на территории Беларуси.



Minval.az