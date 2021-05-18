В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего старшего следователя следственного управления Бакинской городской прокуратуры Мушфига Аббасова.

На заседании под председательством судьи Махмуда Агаларова было вынесено решение.

Решением суда он был приговорен к 7 годам лишения свободы. М. Аббасов был арестован в зале суда, отмечает «Репорт».

М.Аббасов обвиняется в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.

11 сентября 2017 года за допущенные недочеты М.Аббасов был отстранен от органов прокуратуры.

Приговором Сабаильского районного суда от 6 декабря 2017 года был признан виновным в совершении преступлений, связанных с мошенничеством, превышением должностных полномочий и приговорен к лишению свободы сроком на 4 года 6 месяцев с лишением права занимать руководящие должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 2 года 6 месяцев.

Приговором суда ему было назначено условное наказание по статье 70 (условное осуждение) Уголовного кодекса с 3 годами испытательного срока.

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