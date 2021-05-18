Со дня возникновения человечества личность лидера была очень важным фактором для каждого общества, народа и государства. Если рассмотреть недавнюю историю, то увидим, что лидеры разных стран привели свои народы либо к прогрессу, либо к трагедии. История Азербайджана богата подобными фактами. В начале 90-х гг. прошлого века наш народ, с одной стороны, защищал территориальную целостность страны, а с другой — страдал от внутренней нестабильности. В тот период неправильная внутренняя и внешняя политика т.н. «лидеров нации» даже поставила Азербайджан перед угрозой распада. Только после прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева наш народ вступил в новый исторический этап и была достигнута стабильность внутри страны.

Об этом на страницах интернет-портала Российского Совета по международным делам пишет Алимуса Ибрагимов, преподаватель факультета международных отношений Бакинского государственного университета, доктор философии по политическим наукам.

Сегодня достойный преемник общенационального лидера, президент Ильхам Алиев уверенно продолжает успешное развитие нашей страны. Ильхам Алиев вступая в должность президента в 2003 году заявил: «Я буду президентом каждого азербайджанца». И за последние 18 лет он завоевал симпатию и доверие абсолютного большинства общества. Реалии последних 18 лет доказали, что нет альтернативы пути мира, стабильности и прогресса, проложенной политическим курсом Гейдара Алиева.

За годы своего президентства Ильхам Алиев добился того, что географически небольшой Азербайджан играет роль важного субъекта, способного влиять на региональные и даже международные процессы. Наш народ неизменно поддерживает этот политический курс. Три года назад, 11 апреля 2018 года, Ильхам Алиев, набрав 86,02 процента голосов, одержал убедительную победу и был избран президентом Азербайджанской Республики на семь лет. Азербайджанский народ вновь проголосовал за Ильхама Алиева и за сильный Азербайджан.

Минувший период ознаменовался стремительным развитием Азербайджана по всем направлениям, укреплением позиций нашей страны в регионе и мире. Защита национальных интересов азербайджанского государства явилась основой для дальнейшего укрепления нашей независимости и утверждения гражданского согласия. Политика, проводимая президентом Ильхамом Алиевым, увеличила число союзников и друзей Азербайджана. Наша страна упрочила свои позиции на международной арене. Региональные и глобальные инициативы послужили укреплению имиджа Азербайджана в мире, а также развитию сотрудничества в регионе.

Дорога, ведущая в Карабах

В течение последних 18 лет президент Ильхам Алиев неустанно трудился над ликвидацией оккупации азербайджанских земель, которая являлась серьезным вызовом для нашего государства. Азербайджанский лидер всегда выражал свою принципиальную позицию по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту: «Азербайджан никогда не допустит нарушения своей территориальной целостности. Территориальная целостность нашей страны должна быть полностью восстановлена. Карабах — это Азербайджан, и восклицательный знак!».

Во всех своих встречах и выступлениях президент Ильхам Алиев всегда затрагивал вопрос оккупации Арменией азербайджанских земель, отмечая, что наша страна не смирится с этим. Ильхам Алиев, переизбранный президентом в 2018 году, отметил устранение фактора оккупации как главную цель и ровно спустя два с половиной года освободил наши земли от оккупации.

В ходе 44-дневной войны президент Ильхам Алиев доказал, что он является лидером, изменившим «правила игры». Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева достойно выполнила адачу по освобождению наших земель от оккупации. Освобождение Шуши, жемчужины Карабаха, древнего города Азербайджана, 8 ноября 2020 г. в результате одной из самых редких и уникальных операций в современной военной науке стало кульминацией Отечественной войны. Трехстороннее заявление, подписанное 10 ноября президентами Ильхамом Алиевым, Владимиром Путиным и премьер-министром Николем Пашиняном положило конец военной фазе затяжного конфликта в регионе.

Отметим, что в госбюджете на 2021 год на восстановление и реконструкцию освобожденных территорий было выделено 2,2 миллиарда манатов. Для централизованной координации этих вопросов Указом президента Ильхама Алиева от 24 ноября 2020 года был создан Координационный штаб (КШ). Работают 16 рабочих групп по 160 человек, представляющих 55 госструктур. КШ уже разработал Стратегический план действий. На основе Плана действий также был разработан план мероприятий. В соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева также определены концептуальные основы восстановления и реконструкции освобожденных территорий. Деятельность планируется осуществить в 4 этапа: управление и безопасность; решение инфраструктурных вопросов; социальные службы; экономическая реконструкция и развитие.

В новой реальности разминирование освобожденных территорий стало проблемой номер один. Оккупант массово заминировал наши оккупированные земли за последние 30 лет. В результате после окончания войны десятки военнослужащих и мирных жителей подорвались на минах. Политическое и военное руководство Армении по-прежнему отказывается предоставить Азербайджану карту заминированных территорий.

Конечно, победа в 44-дневной войне была непростой задачей. Не будем забывать, что за 65 лет действующей системы международных отношений, «правил игры», сформированных после Второй мировой войны, ни одна страна в мире не достигла своей цели в войне, за исключением 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН. Нарушив этот «неписаный закон», Азербайджан доказал важность восстановления международного права и справедливости. А для того, чтобы победить, необходимо быть авторитетным актором в международных отношениях. В условиях ожесточенной и сложной борьбы мировых центров силы внешняя политика, проводимая президентом Ильхамом Алиевым, может служить образцом для большинства стран. Последние события в регионе показывают, что независимая внутренняя и внешняя политика официального Баку является наиболее оптимальным способом реализации национальных интересов нашего народа и развития нашей государственности. Азербайджан — важный игрок в каспийско-кавказском регионе. Это чуть ли не единственный пример успешной многовекторной внешней политики в СНГ. На практике ни одна из бывших советских республик не смогла установить равноправные отношения с Россией, Европейским союзом и США, а также с Израилем и Ираном одновременно.

Структурные реформы и кадровые изменения

Особо следует сказать о реформах, проводимых во всех сферах страны, изменениях, направленных на то, чтобы государственные институты отвечали современным вызовам, о борьбе с коррупцией. Серьезные кадровые изменения, осуществленные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вселили в общество уверенность в успехе реформ, служащих демократическому развитию. Глава государства, постоянно уделяя внимание процессу совершенствования государственного управления, сумел обеспечить деятельность новых, гибких и оперативных структур, основанных на современных закономерностях развития общества.

Сегодня расширение кадровой базы в Азербайджане стало приоритетной задачей для государства. Как отметил президент Ильхам Алиев: «Мы в 21-м веке не можем добиться успеха со старым мышлением. Поэтому кадровые реформы неизбежны».

В результате преобразований мы наблюдаем назначение в центральные и региональные органы власти новых молодых кадров, которые способны идти в ногу с современной политикой.

Внутренняя стабильность и гражданское согласие

Сегодня открыта новая страница и в отношениях между оппозицией и властью. Диалог между властью и политической оппозицией идет уже длительное время. Создание в конце ноября 2019 года в Администрации Президента отдела по связям с политическими партиями и законодательной властью и начало диалога означают, что правительство Азербайджана заинтересовано в активной роли партий и институтов гражданского общества в политической жизни. Диалог между оппозицией и властью в то же время привел к формированию более функциональной и ориентированной на результат политики.

Учитывая, что Азербайджан находится в очень сложном геополитическом положении, внутреннее единство необходимо перед лицом старых и новых внешних вызовов, стоящих перед нашей страной. В ходе я 44-дневной войны мы еще раз убедились в важности национального единства. На фоне этих процессов формат диалога и взаимных дискуссий, проводимых руководством страны, положительно оценивается всеми, за исключением некоторых радикальных политических групп, зависящих от иностранных доноров.

Экономические реформы

Несмотря на экономические и психологические трудности, вызванные мировым кризисом последних лет, решимость Азербайджана сохранить свое экономическое равновесие, успешное выполнение социальных обязательств правительства, а также отсутствие трудностей в реализации срочных и необходимых проектов подтверждают успех «азербайджанской модели развития». Благодаря госпрограммам были ускорены процессы развития в регионах, реализованы конкретные программы, касающиеся различных сфер сельского хозяйства. В результате реформ Азербайджан с 2005 по 2020 год переместился с 69-го на 34-е место согласно Отчету о глобальной конкурентоспособности, опубликованному Всемирным экономическим форумом.

Развитие ненефтяного сектора в стране стало логическим продолжением проводимой политики. Заявив, что сильная экономика является важным фактором развития любой страны, президент Ильхам Алиев принимает меры по увеличению доли ненефтяного сектора в экономике страны. Тысячи рабочих мест созданы в результате масштабных инфраструктурных проектов. В стране ведется строительство и ремонт больниц и школ, укрепляется материально-техническая база учебных заведений. Реконструкция транспортной системы Азербайджана открывает нашей стране выход в мир. В недавнем прошлом успешно реализовывались и другие крупные проекты по реализации транзитного потенциала нашей страны. В этой связи следует отметить строительство Международного морского порта и верфи, работы, проделанные в рамках проектов ТРАСЕКА, Север-Юг, Восток-Запад, ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Использование Италией азербайджанского сжиженного природного газа с 2021 года приведет к тому, что некоторые страны старого континента в будущем станут стабильными энергетическими партнерами Азербайджана. С особой гордостью можно отметить, что под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджану удалось реализовать такие проекты международного значения, как Баку-Тбилиси-Карс, Север-Юг, TAP, TANAP.

Кроме того, мы станем свидетелями появления новых геоэкономических связей в регионе после освобождения оккупированных территорий и открытия Зангезурского коридора. Азербайджан, ставший политическим и экономическим центром «Великого шелкового пути», достиг договоренностей с Туркменистаном, Узбекистаном и Афганистаном о расширении транзитной линии через Кавказ. Все это означает, что как одна из основных транзитных стран Евразии, Азербайджан находится в центре торговых, энергетических, топливных и транспортно-коммуникационных отношений Восток-Запад. Эта позиция укрепляется и, что наиболее важно, основные мировые центры региональной интеграции рассматривают Азербайджан как альтернативного поставщика энергии и как важную транзитную страну. По мере увеличения транзитных возможностей Азербайджана растет и его планетарная геополитическая ценность, что является одним из ключевых факторов его геополитического партнерства с зарубежными странами.

Борьба с пандемией

Никакие форс-мажоры не могут повлиять на принципиальный и решительный подход президента Ильхама Алиева к процессам, на его способность принятия превентивных, последовательных и систематических решений. Этот факт проявился в полной мере в контексте глобальной борьбы с пандемией COVID-19, охватившей все страны мира. Благодаря стратегии президента Ильхама Алиева по борьбе с пандемией COVID-19 по трем направлениям (защита жизни и здоровья; социальная защита; развитие экономической деятельности), Азербайджан входит в число стран, способных минимизировать потери, вызванные этим общим бедствием. Этот факт неоднократно признавался руководством Всемирной организации здравоохранения, и Азербайджан отмечен как образцовое государство в этом отношении. Меры по борьбе с пандемией в Азербайджане были выбраны в качестве модели многими странами. В реальности, когда миру угрожает пандемия, каждое государство и каждый лидер демонстрируют свой имидж, и в эти трудные времена азербайджанское государство и его лидер Ильхам Алиев являются поистине примером для многих государств и их лидеров.

Переход стран мира на качественно новый этап экономического, социального, гуманитарного и особенно медицинского сотрудничества в борьбе с пандемией приобрел стратегическое значение. Несомненно, все эти и другие очень важные вопросы вошли в повестку дня специальной сессии Генассамблеи ООН 3 декабря 2020 года, инициированной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Сочетание международных усилий в борьбе с пандемией COVID-19 и безоговорочной поддержки международным сообществом инициативы, направленной на укрепление единства, солидарности и ответственности в мире, еще раз показали, что Азербайджанское государство и его лидер Ильхам Алиев обладают очень высокой репутацией на международной арене.

Таким образом, время показало, что президент Азербайджана Ильхам Алиев сумел изменить «правила игры», которые десятилетиями складывались в мире и регионе, и построить действительно независимое государство.

Minval.az