«В результате бомбежки лесных массивов в Бардинском, Агджабединском, Дашкесанском районах во время войны был причинен значительный ущерб лесному фонду».

Об этом в эфире «Экспертного часа» сказал заместитель начальника Службы развития лесов МЭПР Мехман Сафаров.

Он отметил, что в результате бомбежек произошли лесные пожары: «Усилиями сотрудников МЧС и лесной службы эти пожары были своевременно потушены. На деоккупированных территориях уничтожено более 54 тыс. га лесного фонда. В настоящее время проводится работа по подсчету нанесенного ущерба».

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