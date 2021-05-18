В Азербайджане выявлено еще 432 случая заражения коронавирусом, 1024 человека вылечились, 10 человек скончались.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 330701 факт заражения коронавирусной инфекцией, 316439 человек вылечились, 4802 скончались, число активных больных — 9460.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 11 116 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период -3 404 046 тестов.

Minval.az