Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 мая принял министра обороны Беларуси Виктора Хренина, сообщает пресс-служба главы Азербайджанского государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 мая принял министра обороны Беларуси Виктора Хренина, сообщает пресс-служба главы Азербайджанского государства.
Дата: 2021/05/18 15:25
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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