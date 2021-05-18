Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) посетит Армению 19-22 мая по поручению Комитета по миграции, беженцам и народонаселению для изучения гуманитарных последствий конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщили в организации, передает ТАСС.

«Пол Гаван посетит Армению по поручению Комитета по миграции, беженцам и народонаселению 19-22 мая, целью его миссии является подготовка доклада «Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном», — отметили в организации. Планируются его встречи с армянскими парламентариями, представителями гражданского общества.

Гаван, отметили в ПАСЕ, планирует летом с этой же целью посетить Азербайджан.

Minval.az