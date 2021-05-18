Председатель Бакинского апелляционного суда Иман Нагиев освобождается от занимаемой должности и назначается судьей Верховного Суда.
Соответствующий законопроект поступил в Милли Меджлис.
Председатель Бакинского апелляционного суда Иман Нагиев освобождается от занимаемой должности и назначается судьей Верховного Суда.
Соответствующий законопроект поступил в Милли Меджлис.
Дата: 2021/05/18 13:15
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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