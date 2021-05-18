На освобожденных территориях Азербайджана началась разработка потенциальных туристических маршрутов, сообщил заведующий сектором регионального развития Государственного агентства по туризму Эльгюн Джавадов.

«В настоящее время на этих территориях проводятся оценки. Карабах, в том числе город Шуша, в будущем станет туристической дестинацией и будет представлять интерес как для местных, так и для иностранных туристов. Отрадно, что мы смогли представить Шушу на международной туристической выставке Arabian Tourism Market в Дубае, ОАЭ. Планов по Шуше много», — сказал он.

Minval.az