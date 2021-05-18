18 мая из Баку отправился первый электропоезд в Габалу, сообщает Trend.
Рейс организован в рамках медиатура для ознакомления со станцией Ляки.
18 мая из Баку отправился первый электропоезд в Габалу, сообщает Trend.
Рейс организован в рамках медиатура для ознакомления со станцией Ляки.
Дата: 2021/05/18 10:50
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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