Синоптики уверяют, что лето 2021 года будет очень жарким, и потому все граждане страны в предвкушении пляжного отдыха и загородных поездок, ожидают главного решения Оперативного штаба – отмену ношения масок на открытом воздухе. Тем более что тому есть масса приятных предпосылок: начиная от снижения количества заболевших и умерших от коронавируса, и заканчивая туманным намеком депутата Милли Меджлиса на тот факт, что при таких условиях вопрос об отмене ношения масок на открытом воздухе будет рассматриваться Оперативным штабом в самое ближайшее время. И поскорее бы, так как помимо затрудненного дыхания еще и солнечные очки запотевают, а летом без них – никак. Кроме того, столичные модницы практически разучились пользоваться обводкой и помадой – под маской все равно ничего не видно, а если и накрасишься – размажется по всему подбородку. Инъекции красоты в связи с пандемией также заметно потеряли свою актуальность: все равно под маской не видно, какое тут украшательство, какая подтяжка лица?

Но вернемся к жаркой погоде: похоже, синоптики не обманули, и июньское тепло накрыло всех нас уже в середине мая. И уже социальные сети запестрели статусами и том, как тяжко дышать в масках (да и вредно, к тому же). Ведь одно дело – ношение маски в холодное время года, кстати, со своими плюсами: от ветра защищает лицо, холодный воздух не раздражает легкие и бронхи, и совсем другое – встречать влажную жару (а в Баку жара иной практически не бывает) в маске.

«Ведь Оперштаб — не Гестапо, должны догадаться, что всем нам тяжко придется, если маски не отменят, — пишут пользователи Фейсбука. – «Израиль уже отменил, аж с апреля, в США привитые граждане могут без масок ходить, в России вот-вот отменят (во всяком случае, Роспотребнадзор уже поговаривает на тему отмены масочного режима с учетом увеличения количества вакцинируемых граждан)».

Кстати, практически все врачи утверждают, что маску в жару на улице лучше не носить: она затрудняет дыхание, ухудшает вентиляцию легких и создает паровой эффект, организм попадает к тиски кислородной недостаточности, человек может заболеть или у него может закружиться голова, и неприятность эта может закончиться полной потерей сознания, особенно если носящий маску – пожилой человек или хроник.

А как же прошлое лето, спросите вы наверняка? Пережили же? И ответ на этот вопрос только один: прошлым летом все было по-другому, мы все были напуганы, больных было много, и потому именно страх перед грозным заболеванием делал нас сильнее, причем до такой степени, что мы даже в самую лютую жару носили маски и старались не появляться без нужды на улицах по принципу «береженного Бог бережет». Сегодня ситуация поменялась – благодаря своевременно предпринятым мерам со стороны государства, и, конечно же, терпению и дисциплинированности большей части гражданского населения. Иногда бывает, что и на войне солдат скидывает каску и размахивает ею, услышав долгожданную весть о грядущей и скорой победе.

Понятно, что о полной победе над коронавирсом говорить еще слишком рано, но тем не мене, привыкать к новой –(старой) жизни уже пора, так как практически многие страны практически уже отключились от ИВЛ, справляются своими силами. Мы тоже хотим стянуть с лиц свои каски-маски и помахать ими, прощаясь с ненавистной пандемией коронавируса, которая – надеемся! – к осени этого года останется только в нашей памяти, но не в жизни.

Яна Мадатова

Minval.az