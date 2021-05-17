За январь-апрель текущего года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал нефтепродукты в объеме 388 тыс. 311,66 тонн.

Как говорится в сообщении Государственного таможенного комитета, стоимость продукции в этом объеме составила 163 млн 409,16 тыс. долларов США.

Объем экспортируемых нефтепродуктов за январь-апрель текущего года на 10,7%, а стоимость — на 51,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период доля нефтепродуктов в общем экспорте Азербайджана составила 2,57%.

Minval.az