В соответствии с новым законодательством о гуманизации уголовной политики в Азербайджане от наказания освобождены около 2100 заключенных, уменьшен срок наказания более 3300 заключенных.

Об этом сказал министр юстиции, председатель Судебно-правового совета Фикрет Мамедов.

Министр отметил, что только в прошлом году судами были условны и досрочно освобождены или переведены в исправительные колонии около 2300 заключенных: «Кроме того, 740 человек были отпущены под домашний арест или с использованием других альтернативных мер пресечения. В прошлом году в условиях пандемии большинство заключенных старше 65 лет были помилованы главой государства. Распоряжение о помиловании, подписанное главой государства 18 марта, в канун праздника Новруз, коснулось 625 человек и подарило радость тысячам семей. В соответствии с этим распоряжением 475 человек были отпущены на свободу, у 98 человек срок заключения был сокращен вдвое, у троих пожизненное наказание было заменено сроком на 25 лет, а 49 человек были освобождены от других наказаний. Среди них были и иностранные граждане» (цитата по Trend).

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