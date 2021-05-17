В Товузе начался суд по уголовному делу Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой.

Уголовное дело было рассмотрено в Гянджинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Дадаша Иманова, отмечает «Репорт».

Жительница села Дондар Гушчу Товузского района Н.Гулиева пропала 21 ноября 2019 года, 6 января 2020 года было найдено ее сгоревшее тело. 10 января подозреваемый в совершении преступления житель села Дондар Гушчу И.Сулейманов (1973 г.р.) был задержан и привлечен к следствию. Ему предъявлено обвинение по статьям 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью), 120.2.9 (умышленное убийство лица, находящегося в явном беспомощном состоянии для обвиняемого), 144.3 (похищение человека) и другим статьям УК.

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