Обнародованы результаты выпускных экзаменов, поведенных 22 и 23 апреля, сообщили в ГЭЦ.
Ознакомиться с результатами можно здесь:https://eservices.dim.gov.az/2021/netorta/
Обнародованы результаты выпускных экзаменов, поведенных 22 и 23 апреля, сообщили в ГЭЦ.
Ознакомиться с результатами можно здесь:https://eservices.dim.gov.az/2021/netorta/
Дата: 2021/05/17 17:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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