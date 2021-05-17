18 мая погода в Баку и на Абшеронском полуострове осадков в основном не ожидается, будет дуть южный ветер, днем сменится на северо-западный.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-20, днем — 23-28, в Баку 17-19, днем 25-27 градусов тепла, атмосферное давление 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 , днем-40-45 процентов.

18 мая погода в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы и кратковременные дожди, утром местами будет туман, будет дуть западный ветер, местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 30-34, в горах ночью 11-16, днем 18-23 градусов тепла.

Minval.az