Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 мая подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агдаш — Зараган (40 км.) — Беюк Пирели — Кичик Пирели — Хырхатала — Джигателли — Хамзали Габалинского района.

Minval.az