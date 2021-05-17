Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 мая подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агдаш — Зараган (40 км.) — Беюк Пирели — Кичик Пирели — Хырхатала — Джигателли — Хамзали Габалинского района.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 мая подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агдаш — Зараган (40 км.) — Беюк Пирели — Кичик Пирели — Хырхатала — Джигателли — Хамзали Габалинского района.
Дата: 2021/05/17 11:43
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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