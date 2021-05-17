В последнее время в СМИ усиленно муссируется, причем, в самых неприятных тонах, имя прославленного азербайджанского режиссера, снявшего в течении своей богатой творческой карьеры целую серию замечательных художественных фильмов — «Украли жениха», «Мерзавец», «Все к лучшему» (короткометражный фильм о Карабахской войне), «Национальная бомба», серии документальных фильмов об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве, в том числе «Лидер», «Про большую любовь», «История одной зависти» — завоевавших огромную зрительскую симпатию.

Фильмы Вагифа Муставаева неоднократно удостаивались наград на различных престижных международных кинофестивалях.

Знаменитый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи причислил картину «Мерзавец» Вагифа Мустафаева к 35 лучшим фильмам мира, а великий Кшиштоф Кислевский, классик мирового кинематографа, направил этот фильм на международный фестиваль «Сорренто-Неаполь».

Кроме того, Вагиф Мустафаев — первый азербайджанец в истории отечественного кино и телевидения, который был приглашен на международный мастер-класс.

О прославленном режиссере и его работах с теплом и любовью в разные времена отзывались деятели искусства как нашей страны, так и зарубежные, о его заслугах перед Родиной, творчестве Мастера говорят политически деятели и культуры.

Народная артистка Шафига Мамедова:

— Вагиф Мустафаев – режиссер, привнесший в искусство азербайджанского кино новый оригинальный стиль. Вагиф Мустафаев является одним из самых известных и любимых народом деятелей азербайджанского кино,

Народный артист Грузии Афтандил Махарадзе:

— Вагиф Мустафаев – выдающийся и любимый режиссер не только в Азербайджане, но и в регионе. В Грузии все смотрят его фильмы.

Бывший посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал:

— Вагиф Мустафаев был свидетелем самых тяжелых моментов истории Азербайджана и создал полюбившиеся всем экранные произведения. Верю, что режиссер и дальше с той же смелостью, творческой самоотверженность будет снимать прекрасные фильмы.

Первый вице-президент SOCAR, академик Хошбахт Юсифзаде

-Я давно знаю Вагиф муаллима. Среди его документальных фильмов есть также 4-серийная лента «Нефтяная история Азербайджана», которую он в 2010 году посвятил азербайджанским нефтяникам. В одном эпизоде этого фильма участвовал и я. В том фильме я стал свидетелем того, какой сложной профессией является режиссерская работа.

Стоит отметить, что фильм Вагифа Мустафаева «Мне больно», снятый в поддержку кампании Лейлы Алиевой «Справедливость Ходжалы», принимает участие в главном конкурсе 16-го Тегеранского международного кинофестиваля. Участие фильма в этом фестивале можно рассматривать как логическое продолжение последовательного успеха Азербайджана в информационной войне. Очень важен с пропагандистской точки зрения совместный показ произведения искусства с фильмами стран мира, включающий в себя боль Ходжалинской трагедии и масштабы армянского варварства и беспредельной жестокости. Культовым моментом является факт, что впервые произведение, посвященное ходжалинским событиям, демонстрируется на столь престижном масштабном международном фестивале.

Короткометражный художественный фильм «Так надо!» (1982 г) — Приз «За лучшую режиссёрскую работу» на Всесоюзном кинофестивале молодых кинематографистов в Москве (1984 г).

Короткометражный фильм «Хаш с музыкой» (1983 г) — удостоен премии «За лучший сценарий» на Московском конкурсе молодых сценаристов.

На Международном кинофестивале в Габрово фильм «Мерзавец» (1988 г)- получил приз «Золотая трость Чаплина» (1989 г). Фильм так же был удостоен главной награды Международного кинофестиваля «Сорренто-Неаполь» — «Золотой медали имени Витторио де Сика».

Снятый в 1991 году художественный фильм «Вне» завоевал 2 главных приза на кинофестивале «Золотой орел» в городе Тбилиси (Грузия), а также Золотую медаль «Турецко-Исламского культурного центра» в Анкаре (Турция).

В 1998 году короткометражный художественный фильм «Все к лучшему» на Международном кинофестивале в городе Оберхаузен (Германия) был удостоен четырёх наград фестиваля:

— Приза Большого Международного жюри «За мир и юмор»;

— Приза Католических церквей «За мудрость и гуманизм»;

— Приза Ассоциации католических фильмов;

— Приза «Дон Кихот» за честь и достоинство.

В 2001 году на IV Международном кинофестивале в Стамбуле («International Meeting of Cinema of History», Турция) фильм получил один из главных призов — награду «Best Historical Short Film» (председатель жюри Этторе Скола). Кроме того, фильм «Все к лучшему» был награждён дипломами и призами на различных Международных кинофестивалях. Фильм храниться в музее кино г. Оберхаузен (Германия).

За выдающийся вклад в развитие национального киноискусства Вагиф Мустафаев был награждён Орденом «Слава» Азербайджанской Республики и Орденом «Чести» Грузии. Национальная Академия кинематографических искусств и наук России удостоила Вагифа Мустафаева «Золотой медали» за выдающийся вклад в кинематографию.

За период с 1997 по 2008 год Вагифом Мустафаевым было создано 10 документальных фильмов посвященных жизни и деятельности Общенационального лидера Азербайджана — Гейдара Алиева.

С учетом всех творческих заслуг Вагифа Мустафаева весьма странно и обидно читать гадостные памфлеты, брошенные как комок грязи, в душу и сердце Мастера, положившего много лет жизни на алтарь отечественного кинематографа, патриота, через сердце которого проходила каждая его работа, да и просто хорошего, искреннего человека, помогающего людям не только в искусстве, но и в быту.

Причем, авторы этих памфлетов апеллируют не реальными проверенными фактами, а голословными утверждениями! А так единственное, что приходит в голову после прочтения таких статей – слово «заказ». И не более.

Мы искренне надеемся, что Вагиф Мустафаев с честью пройдет этот непростой для него отрезок жизни, не станет болезненно реагировать на бессовестный выпад в его адрес, и по-прежнему останется знаменосцем в азербайджанском кинематографе, во имя которого Маэстро живет и трудится долгие десятки славных творческих лет.

Яна Мадатова

Minval.az